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Франция сняла ограничения на въезд россиян

12:23
  • среда
  • 06 апреля 2022

Меры действовали из-за пандемии COVID-19

Власти Франции отменили действие требований о предъявлении результатов тестирования или сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции при въезде граждан России. Об этом в среду, 6 апреля, рассказали во франукзском консульстве.
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В дипмиссии уточнили, что для въезда во Францию из России больше не требуется предоставлять негативные результаты ПЦР-тестов или тестов на антиген.

Также больше не требуется международный проездной сертификат и предоставление подтверждения наличия веских причин для въезда во Францию, сообщает "Интерфакс".

5 апреля глава правительства России Михаил Мишустин объявил, что с 9 апреля снимаются ограничения на авиасообщение с 52 государствами, введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции.

При этом прямого авиасообщения между Россией и Францией нет, поскольку европейские государства закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов.

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