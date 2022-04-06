ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Смертность от COVID-19 в мире снизилась на 43%

12:43
  • среда
  • 06 апреля 2022

ВОЗ призывает относиться к этому с осторожностью

За последнюю неделю количество летальных исходов от коронавирусной инфекции в мире сократилось на 43%. Об этом в среду, 6 апреля, рассказали во Всемирной организации здравоохранения.
В Китае обнаружен новый подвид "омикрона"

Специалисты ВОЗ подсчитали, что заболеваемость COVID-19 уменьшается вторую неделю подряд, за последнюю неделю количество случаев инфицирования сократилось на 16%.

Всего за неделю в мире было выявлено более 9 млн новых случаев заболевания. Скончались за тот же период более 26 тысяч человек с диагнозом COVID-19.

ВОЗ призвала воспринимать эти данные с осторожностью, указав, что некоторые страны меняют тактику тестирования на COVID-19. Это приводит к снижению общего числа проведенных тестов и, следовательно, к уменьшению числа выявленных случаев заражения, сообщает "Интерфакс".

5 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что уровень заболеваемости коронавирусом в России все еще остается высоким и по-прежнему превышает показатели за аналогичный период 2021 года. При этом рост заболеваемости COVID-19 зарегистрирован в трех регионах.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Эпидемия COVID-19
Эпидемия COVID-19
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.