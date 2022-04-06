Смертность от COVID-19 в мире снизилась на 43%

ВОЗ призывает относиться к этому с осторожностью

За последнюю неделю количество летальных исходов от коронавирусной инфекции в мире сократилось на 43%. Об этом в среду, 6 апреля, рассказали во Всемирной организации здравоохранения.

Специалисты ВОЗ подсчитали, что заболеваемость COVID-19 уменьшается вторую неделю подряд, за последнюю неделю количество случаев инфицирования сократилось на 16%.

Всего за неделю в мире было выявлено более 9 млн новых случаев заболевания. Скончались за тот же период более 26 тысяч человек с диагнозом COVID-19.

ВОЗ призвала воспринимать эти данные с осторожностью, указав, что некоторые страны меняют тактику тестирования на COVID-19. Это приводит к снижению общего числа проведенных тестов и, следовательно, к уменьшению числа выявленных случаев заражения, сообщает "Интерфакс".

5 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что уровень заболеваемости коронавирусом в России все еще остается высоким и по-прежнему превышает показатели за аналогичный период 2021 года. При этом рост заболеваемости COVID-19 зарегистрирован в трех регионах.

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