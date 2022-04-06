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Собянин открыл после реконструкции социальный дом "Москворечье"

15:09
  • среда
  • 06 апреля 2022

Мэр рассказал о развитии проекта по созданию социальных домов-интернатов нового типа

В Москве после капитального ремонта открылись два жилых корпуса в социальном доме "Москворечье". Здесь созданы комфортные условия для проживающих. Как заявил в среду мэр столицы Сергей Собянин, до конца года будет реорганизована вся система интернатов, находящихся на территории города.

В гончарной мастерской жители социального дома "Москворечье" делают игрушки, посуду и сувениры. Сотрудники обучают выполнять работу любой сложности — от ручной лепки до гончарного круга. Юрий Иванович работает над кружкой.

"Мы для начала переминаем изделие, чтобы не было воздуха в нём, затем устанавливаем изделие и начинаем центровать его на круге - гончарном круге", - рассказал он.

Занятия успокаивают, создают атмосферу творчества и доброжелательности. А ещё это важная часть профессиональной адаптации. Здесь занимаются тем, что по силам и по душе. В корпусах есть культурный центр, спортивные секции и театральная студия.

"Развиваем речь, дикцию на наших театральных занятиях, мы учимся не бояться сцены, мы социализируемся", - отметила культорганизатор социально-реабилитационного отделения Кристина Павленко.

"Ежедневно проходят индивидуальные и групповые занятия с психологами, на развитие моторики, для тренировки памяти, внимательности и восприятия", - говорят жители социального дома.

Для каждого подопечного сотрудники разрабатывают индивидуальную программу реабилитации. Меняются подходы к оказанию помощи и улучшаются условия жизни. Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел открытый после капитального ремонта Социальный дом нового формата.

"Мы два года тому назад приняли решение о реорганизации традиционных классических психоневрологических интернатов в социальные дома - из закрытых тяжелых учреждений создать открытые доброжелательные социальные дома, где было бы комфортно проживать, находиться, лечиться людям с ментальными нарушениями. Это удобно и для персонала, и для тех, кто здесь находится – больных, и для их родных и близких. Первый этап мы прошли. Сегодня открываются два новых корпуса. И до конца года будет реорганизована, по сути дела, вся система интернатов, находящихся на территории города Москвы", - отметил Собянин.

По новым стандартам в социальных домах много пространства с удобной мебелью и продуманными деталями. А комнаты рассчитаны на трех-четырех человек. В новых условиях проживающие будут освобождены от прежней гиперопеки и гиперконтроля со стороны персонала, и смогут максимально сохранить и развивать навыки самообслуживания. Навигационные таблички в корпусах разработаны специально для людей с ментальными особенностями. Минимум текста, акцент на простоту и наглядность. Помогают сориентироваться цветные картинки и пиктограммы.

В проект "Городские дома-интернаты нового типа" включены четыре социальных учреждения. Все комплексные работы планируют завершить до конца года.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр".

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