Продление Калининско-Солнцевской линии улучшит дорожную ситуацию в Новой Москве

В Москве стартовала проходка второго тоннеля метро между станциями "Пыхтино" и "Внуково". Больше чем на треть готов первый тоннель, который начали прокладывать в январе. Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, когда будет завершён новый участок Солнцевской линии, транспортная доступность ТиНАО улучшится, а Внуково станет первым в России аэропортом с собственной станцией метро.

В подземное путешествие тоннелепроходческий щит как всегда отправляется после нажатия символической кнопки. Еще одна традиция – давать машинам имена. Сигнал – и "Наталия" начинает движение.

"Наталия" отправляется, а по левому тоннелю щит по имени "Роза" уже прошел треть пути. Этот 65-метровый механический бур преодолевает под землей по 10-12 метров в сутки. До конечной станции Внуково щиту предстоит пройти больше километра.

Навигация у тоннелепроходческого щита - как у подводной лодки: по всем трём направлениям в пространстве. Приборы с лазерным наведением не дают машине сбиться курса и приводят её в нужную точку с точностью до миллиметра.

"Пыхтино" и "Внуково" станут продолжением Калининско-Солнцевской линии. Станция "Пыхтино" все отчетливее приобретает свои очертания. На поверхности – кассовый зал, неглубоко под землей – платформа.

"Станция у нас надземно-подземного расположения, мелкого заглубления, многоуровневая. С единственным вестибюлем", - пояснил Василий Мусатов, руководитель строительства (Дивизион по строительству метро АО "Мосинжпроект").

Активно ведутся монолитные работы, готовность которых можно оценить сейчас в 70%. Также параллельно ведутся архитектурно-отделочные работы служебных помещений.

По пути от "Пыхтино" до "Внуково" пассажиров ждут взлеты и спуски сродни американским горкам – ландшафт местности в этом районе не позволил метростроевцам пройти весь отрезок под землей.

"Часть тоннеля проходит над землей. То есть пассажиры, приходящие на станцию платформы "Пыхтино", будут садиться в поезд. Дальше поезд будет следовать по метромосту через реку Ликова и попадать уже на закрытый участок до станции "Внуково", - пояснил Никита Подоскин, руководитель строительства (Дивизион по строительству метро АО "Мосинжпроект").

Санкции, введенные Западом, не остановили возведение московских объектов. Метро также не стало исключением. Ведь столичный стройкомплекс практически полностью использует отечественные материалы. Импорт – только системы автоматизации и микроэлектроника.

"Есть часть поставщиков российских, которые делают замену – предоставить аналоги. Есть страны, не связанные с Северной Америкой, Европой. На 95% мы не зависим ни от каких импортных поставок", - отметил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Продление Калининско-Солнцевской линии улучшит дорожную ситуацию в Новой Москве. Но, главное, в мире воздушных гаваней со своей станцией метро можно пересчитать по пальцам. "Внуково" станет в нашей стране первой такой. Добраться до сердца столицы из аэропорта можно будет меньше чем за час. Строительство должно закончиться уже в следующем году.

Иван Колесников, "ТВ Центр".

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