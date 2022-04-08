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Частные перевозчики Москвы примут на работу более 600 сотрудников

15:08
  • пятница
  • 08 апреля 2022

Среди вакансий - водители автобусов

Частные перевозчики Москвы примут на работу больше 600 сотрудников. Топ вакансий на сегодня - водитель автобуса, диспетчер и механик.

В Москве наравне с муниципальным перевозчиком работают пять коммерческих компаний. Ко всем одинаковые требования по оказанию услуг. Обслуживают частники более 190 маршрутов. В их штате числиться порядка 3700 человек, сообщает "ТВ Центр".

"Благодаря высоким требованиям госконтракта коммерческие перевозчики сохраняют рабочие места, улучшают условия труда и приглашают новых квалифицированных работников, и обеспечивают высокий уровень комфорта пассажиров. В компаниях оказывают меры поддержки работникам, выплачивают дополнительные премии, компенсируют проживание и жилье, льготные условия кредитования и социальный пакет", - рассказал заместитель руководителя ГКУ "Организатор перевозок" Олег Иванов.

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