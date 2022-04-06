Три автомобиля столкнулись на Можайском шоссе

Обошлось без пострадавших

В среду днём водителям пришлось стоять в большой пробке на Можайском шоссе. В районе 60-го дома по направлению в центр столкнулись три машины.

Судя по видео очевидцев происшествия, "Газель" не успела вовремя затормозить и на скорости въехала в "Ниву". От сильного удара "Ниву" развернуло и отбросило на иномарку, которая ехала по встречке. Три полосы оказались перекрыты. Информации о пострадавших нет. Движение восстановлено.

А накануне вечером на 79-м километре МКАД водитель такси спровоцировал похожее ДТП практически на пустой дороге. Желтый "Фольксваген Поло" двигался по крайней правой полосе. Потом начал вилять и неожиданно развернулся поперек проезжей части.

Водитель самосвала, не успев отреагировать на внезапный манёвр, врезался в такси. После чего машину по инерции отбросило на легковушку. В результате ДТП никто не пострадал.

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