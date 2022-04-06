В Москве задержали "таксистов", грабивших пьяных клиентов

Подозреваемые украли у своих жертв более 5 миллионов рублей

Коньяк на миллион. Столичные полицейские задержали двух таксистов, которые грабили своих клиентов. Преступники искали нетрезвых граждан на улицах города и предлагали подвезти их до дома. Чем заканчивалась для случайных пассажиров ночная поездка и какова схема изощренного преступления?

По поведению этого человека несложно понять, что он не очень трезв. Шатается, ищет опору, делает неловкие движения. И для людей из чёрной иномарки, которые своим жертвам представлялись добродушными таксистами, это и есть тот самый клиент. В этот момент из машины вышел молодой человек, что-то сказал пьяному прохожему и, придерживая его под руку, пошел вместе с ним по тротуару. И потом, втеревшись в доверие, предложил довезти до дома.

"В машине злоумышленники угощали попутчиков алкогольными напитками. В спиртное они заранее подмешивали вещество, которое усиливает состояние опьянения и способствует быстрому погружению в глубокий сон. Когда пассажирам становилось плохо или они засыпали, фигуранты похищали у них банковские карты, мобильные телефоны и другие дорогостоящие вещи", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Огненная вода мошенников была отравлена дифенгидрамином – лекарственное вещество, которое в больших дозах действует как снотворное. А в сочетании с алкоголем вызывают бред и галлюцинации. Пока жертва аферистов была без сознания, его карманы быстро опустошались, а с помощью мобильного телефона и банковских приложений оформлялись быстрые кредиты и сразу обналичивались. Разумеется, ни к какому дому жертву не подвозили. А выбрасывали из машины сразу после ограбления. Но ликование преступников было недолгим.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых на Тверской улице в Москве. В салоне их автомобиля была обнаружена и изъята бутылка коньяка", - рассказала Ирина Волк.

В общей сложности, подозреваемые украли у своих жертв более 5 миллионов рублей. Однако оказавшись в наручниках, сознаваться в содеянном не спешили. Отпираться долго не пришлось. Их лица полицейские с помощью камер городского наблюдения определили сразу, проследив весь маршрут. Вдобавок, злоумышленников признал один из потерпевших, который, несмотря на опьянение, сумел запомнить их лица.

Наказания отравителям избежать не удастся. За кражу в особо крупном размере, да, к тому же, организованной группой лиц в отношении задержанных возбуждено уголовное дело. По вменяемой им статье за решёткой они могут провести до 10 лет.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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