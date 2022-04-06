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В Москве открылась выставка фотографий фонда помощи хосписам "Вера"

15:26
  • среда
  • 06 апреля 2022

Она проходит на Тверском бульваре

"Жизнь на всю оставшуюся жизнь" -  так называется выставка, которая открылась в среду на Тверском бульваре. Все снимки - это работы фотографов-волонтеров Фонда помощи хосписам "Вера".

В их объективах - истории и судьбы людей, которые вынуждены проводить свои последние дни в медицинском учреждении. На фотографиях остались мгновения - смотрит в окно, дарит ромашку, улыбается или просто прижимает к груди близкого человека.

Ведь пациентам нужна не только медицинская помощь, но и человеческое внимание и общение. И сотрудники фонда волонтеры и благотворители помогают делать хоспис настоящим домом. Где тебя принимают таким, какой ты есть.

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Выставка фотографий фонда помощи хосписам "Вера"
Выставка фотографий фонда помощи хосписам "Вера"
Выставка фотографий фонда помощи хосписам "Вера"
Выставка фотографий фонда помощи хосписам "Вера"
Выставка фотографий фонда помощи хосписам "Вера"
Выставка фотографий фонда помощи хосписам "Вера"
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