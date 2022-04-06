В Москве открылась выставка фотографий фонда помощи хосписам "Вера"

Она проходит на Тверском бульваре

"Жизнь на всю оставшуюся жизнь" - так называется выставка, которая открылась в среду на Тверском бульваре. Все снимки - это работы фотографов-волонтеров Фонда помощи хосписам "Вера".

В их объективах - истории и судьбы людей, которые вынуждены проводить свои последние дни в медицинском учреждении. На фотографиях остались мгновения - смотрит в окно, дарит ромашку, улыбается или просто прижимает к груди близкого человека.

Ведь пациентам нужна не только медицинская помощь, но и человеческое внимание и общение. И сотрудники фонда волонтеры и благотворители помогают делать хоспис настоящим домом. Где тебя принимают таким, какой ты есть.

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