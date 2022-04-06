В Московском зоопарке родился розовый пеликан

Сейчас птенец покрыт серым пухом

В Московском зоопарке в семействе редких розовых пеликанов родился птенец. Правда, пока он мало похож на своих эффектных родителей, отмечает "ТВ Центр".

Сейчас новорождённый покрыт серым пухом, но через два с половиной месяца обретёт роскошное нежно-розовое оперение, за которое этот вид птиц и получил своё название.

Он очень любопытный, часто заглядывает к соседям - кудрявым пеликанам. Однако бдительные родители тут же возвращают его обратно. А взрослых птиц сразу отгоняют от пока ещё беспомощного птенца.

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