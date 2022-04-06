ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Московском зоопарке родился розовый пеликан

15:21
  • среда
  • 06 апреля 2022

Сейчас птенец покрыт серым пухом

В Московском зоопарке в семействе редких розовых пеликанов родился птенец. Правда, пока он мало похож на своих эффектных родителей, отмечает "ТВ Центр".

Сейчас новорождённый покрыт серым пухом, но через два с половиной месяца обретёт роскошное нежно-розовое оперение, за которое этот вид птиц и получил своё название. 

Он очень любопытный, часто заглядывает к соседям - кудрявым пеликанам. Однако бдительные родители тут же возвращают его обратно. А взрослых птиц сразу отгоняют от пока ещё беспомощного птенца.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Птенец редкого розового пеликана в Московском зоопарке
Птенец редкого розового пеликана в Московском зоопарке
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.