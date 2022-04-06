ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

СБУ задержала женщину за "антиукраинские смс" от ее сына

12:48
  • среда
  • 06 апреля 2022

Телефон проверили бдительные пограничники

"Сторонницу "русского мира" задержала госпогранслужба Украины. Пограничники проверили телефон женщины, которая направлялась из Киева на восток страны, и обнаружили "антиукраинские сообщения" от ее сына.

Генерал СБУ попытался сбежать с Украины с поддельными документами
Зеленский назвал двух генералов СБУ антигероями

"Пограничники "обнаружили сторонницу" "русского мира", сын которой служит оккупантам… "Информативные" получились фотографии. О них женщина подробнее расскажет сотрудникам СБУ, куда ее передали пограничники", - говорится в сообщении госпогранслужбы в соцсети.

Пограничники утверждают, что в телефоне нашлась и фотография молодого человека в российской военной форме. Этот снимок, а также смс "антиукраинского" содержания якобы свидетельствуют об участии сына задержанной в боевых действиях против киевского режима, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Силовики СБУ
Силовики СБУ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.