СБУ задержала женщину за "антиукраинские смс" от ее сына

Телефон проверили бдительные пограничники

"Сторонницу "русского мира" задержала госпогранслужба Украины. Пограничники проверили телефон женщины, которая направлялась из Киева на восток страны, и обнаружили "антиукраинские сообщения" от ее сына.

"Пограничники "обнаружили сторонницу" "русского мира", сын которой служит оккупантам… "Информативные" получились фотографии. О них женщина подробнее расскажет сотрудникам СБУ, куда ее передали пограничники", - говорится в сообщении госпогранслужбы в соцсети.

Пограничники утверждают, что в телефоне нашлась и фотография молодого человека в российской военной форме. Этот снимок, а также смс "антиукраинского" содержания якобы свидетельствуют об участии сына задержанной в боевых действиях против киевского режима, передает РИА Новости.

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