Россия впервые оплатила обязательства по еврооблигациям в рублях

Банк-агент отказал в исполнении операции в валюте

Министерство финансов России перечислило средства для выплаты купонного дохода и погашения еврооблигаций в Национальный расчетный депозитарий, операция осуществлена в рублях с конвертацией по курсу ЦБ на 4 апреля. Об этом в среду, 6 апреля, рассказали в пресс-службе Минфина.

Иностранный банк-корреспондент отказал в исполнении поручений на выплату купонного дохода и погашение номинальной стоимости по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2022 году выпуска № 12840060V "Россия-2022" и на выплату купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации выпуска со сроком погашения в 2042 году выпуска № 12840061V "Россия-2042". Сумма поручений составляла 649,2 млн долларов, направленных в соответствии с эмиссионной документацией указанных облигаций.

С учетом санкций США для исполнения государственных долговых обязательств Российской Федерации Минфин России был вынужден привлечь к осуществлению выплат российский финансовый институт. 4 апреля министерство перечислило денежные средства в Национальный расчетный депозитарий для осуществления выплат в рублях по официальному курсу Банка России на 4 апреля 2022 года.

Таким образом, упомянутые выше обязательства по облигациям "Россия-2022" и "Россия-2042" были исполнены в полном объеме, сообщается на официальном сайте Минфина.

5 апреля стало известно, что американские власти предприняли меры, чтобы помешать России осуществлять выплаты по внешним долговым обязательствам из средств, размещенных в американских банках.

Российские власти заявляли, что Россия обладает механизмом, который позволяет ей при любых обстоятельствах выполнить обязательства по своим внешним долгам.

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