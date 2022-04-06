В России разработали кефирную вакцину от COVID-19

Препарат предполагается выпускать в форме кефира или йогурта

Институт экспериментальной медицины Санкт-Петербурга в ближайшее время готов приступить к клиническим испытаниями вакцины от коронавируса на основе лактобактерий. Об этом в среду, 6 апреля, рассказал руководитель отдела молекулярной микробиологии Александр Суворов.

Как пояснил ученый, на основе лактобактерий создается платформа, в которую помещается ген от белка коронавируса. В распоряжении разработчиков имеется уже четыре варианта так называемых вакцинных кандидата. В ближайшее время начнутся клинические испытания.

Суворов заявил, что разрабатываемая вакцина является очень перспективной вакцина, поскольку лактобактерии способны защитить организм человека при помощи собственной микробиоты.

Директор института Александр Дмитриев уточнил, что вакцина будет выпускаться в форме кефира или йогурта, причем производство препарата будет дешевым, сообщает "Интерфакс".

1 апреля стало известно, что в России зарегистрирована первая в мире назальная вакцина для профилактики COVID-19. Препарат, созданный НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России, двухкомпонентный.

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