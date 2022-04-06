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Госдума ввела штрафы за отождествление СССР и нацистской Германии

13:05
  • среда
  • 06 апреля 2022

За порядком будут следить МВД и Роскомнадзор

Госдума приняла в третьем чтении законопроект о штрафах за публичное отождествление роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне.
В Госдуме обсуждают закон о запрете отождествления СССР и нацистской Германии

Закон дополняет Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Протоколы по такому правонарушению будут составлять должностные лица системы МВД и Роскомнадзора, передает агентство "Москва". 

Административный штраф для граждан составит от одной до двух тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток; для должностных лиц - от двух тысяч до четырех тысяч рублей; для юридических лиц - от 10 тысяч до 50 тысяч рублей.

При повторном нарушении закона гражданам будет грозить штраф в размере от двух с половиной тысяч до пяти тысяч рублей либо административный арест на срок до 15 суток. Должностные лица получат штраф от пяти тысяч до 20 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года. Юридическим лицам придется заплатить от 50 тысяч до 100 тысяч рублей или приостановить деятельность на срок до 90 суток.

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