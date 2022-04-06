Россиянам посоветовали воздержаться от поездок в Европу

Провокации и конфликты происходят даже на бытовом уровне

Конфликты с гражданами России в европейских странах возникают даже на бытовом уровне. Россиянам сейчас лучше отказаться от поездок в Европу, считает замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

Джабаров напомнил, что провокации в отношении россиян в зарубежных странах случались и раньше. Так, в прошлом и позапрошлом годах на курортах Турции граждан России втягивали в драки. Как признался сенатор, сам бы он сейчас в европейские страны не поехал, передает News.ru.

Призыв члена Совфеда связан с ситуацией в столице Румынии. В Бухаресте рано утром автомобиль врезался в ворота российского посольства и взорвался. В дипмиссии заявили, что неоднократно получали угрозы, а инцидент 6 апреля назвали терактом.

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