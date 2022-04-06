Умер лидер ЛДПР Владимир Жириновский

Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин

Глава ЛДПР Владимир Жириновский ушел из жизни после тяжелой и продолжительной болезни. Ему было 75 лет.

Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. Он отметил, что память о политике навсегда останется в сердцах россиян.

"Человек, который глубоко понимал как устроен мир, многое предвидел. Лидер фракции ЛДПР в Государственной Думе. Он всегда был в гуще событий. Его личность настолько масштабна, что без него трудно представить историю развития политической системы современной России", - написал спикер нижней палаты парламента.

В феврале 2022 года стало известно, что Жириновского госпитализировали с коронавирусной инфекцией.

25 марта в ряде средств массовой информации появились сообщения о том, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский якобы скончался. Вскоре после этого спикер Госдумы Вячеслав Володин опроверг сообщения о смерти Жириновского. По его словам, лидер ЛДПР жив, но находится в тяжелом состоянии.

Недостоверную информацию о Жириновском распространил член Совета Федерации Александр Пронюшкин. Он принес извинения за публикацию ложной информации и заявил, что все причастные к публикации понесут наказание. Спикер Госдумы порекомендовал сенатору сложить полномочия.

Владимир Жириновский в программе "Мой герой" на телеканале "ТВ Центр"

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