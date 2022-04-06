"Россия станет великой": последнее пророчество Владимира Жириновского

Политик благодаря колоссальному опыту умел предвидеть события

Ушёл из жизни Владимир Жириновский. Ему было 75 лет. Бессменный лидер ЛДПР, яркий, выдающийся, харизматичный политик - в последние месяцы он боролся с тяжёлой болезнью. Владимир Вольфович всегда был в гуще событий, лично общался с избирателями, помогал решать проблемы, и неизменно отстаивал интересы Отечества. Как заявил Вячеслав Володин, без Владимира Жириновского трудно представить историю развития политической системы современной России. Депутаты Госдумы почтили память Владимира Вольфовича минутой молчания.

Заменить личность такого масштаба, однозначно, будет непросто. Харизматичный, эпатажный, к любому делу подходящий с кипящей страстью - таким был Владимир Жириновский.

С полупустым чемоданом, в котором лежала одна смена белья, улыбчивым парнем, он приехал покорять столицу. А в итоге не оставил равнодушной всю страну.

Уникальные архивные кадры. Мало кому известный юрист Жириновский решился на немыслимый для советского человека поступок: продал любимый "Запорожец", снял со сберкнижки 400 рублей и арендовал огромный зал, чтобы провести первый съезд либерал-демократов.

"Мы не красные, не розовые, не желтые, не зеленые. Мы предпочитаем белый цвет. И в этом смысле символ нашей партии - это открытое море, открытое небо, солнце", - отмечал Жириновский.

Когда в стране ещё слабо понимали, как вообще должна строиться предвыборная кампания, он уже развернул агитацию на улицах. "Спасать экономику надо. Наши с вами жизни спасать. А мы опять ищем пути - как бы спасти партию. Да наплевать мы должны, что кому-то может быть плохо. Надо, чтобы стране было хорошо", - говорил он.

И Жириновский напролом шёл к своей мечте. 93-й год стал его звёздным часом, когда за политика и его партию голосовали миллионы. И он по-настоящему сражался за свои убеждения. Любыми подручными средствами.

В каждом своём поступке Жириновский был непредсказуем. То раздавал деньги избирателям, то продавал клубнику. А едкие или неожиданные комментарии многим поднимали настроение.

Впрочем, Жириновский всегда умел предсказывать политические события. Сказывался колоссальный опыт и прекрасное знание истории. И для всех было очевидно, что политик любил Россию, требовал справедливости по отношению к каждому россиянину и, конечно, к каждому русскому - в том числе и в Донбассе.

"Я бы хотел, чтобы 22 год был бы годом мирным. Но я люблю правду. 75 лет говорю правду. Это будет год не мирный. Это будет год, когда наконец Россия станет снова великой страной. И все должны заткнуться и уважать нашу страну. Иначе они нам заткнут рот и будут русских истреблять сначала в Донбассе, а затем в западной России", - заявил Жириновский в декабре 2021 года.

Жириновский никогда не поддерживал коммунистические идеи, но всегда выступал за сохранение СССР в его границах. Если политика называли популистом, он обижался. Себя он считал центристом и, конечно, патриотом.

"Я мог бы сделать куда больше для себя. Мог бы сделать. Тихо, спокойно провести свою жизнь. Но я шёл ради страны", - говорил он.

А теперь всей стране Жириновского будет не хватать.

Пётр Вершинин, Анна Пешехонова, Ольга Стрельцова, "ТВ Центр".

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