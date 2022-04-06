ЛДПР: смерть Жириновского - удар для всей России

Партийцы скорбят
Глава ЛДПР Владимир Жириновский вписал себя в историю России и всего мира.
"Это удар для всей России, для армии его сторонников. Из жизни ушел без преувеличения великий человек, он вписал себя в историю нашей страны и всего мира. Мы все скорбим", - говорится в заявлении фракции ЛДПР.
Время прощания и место похорон будут озвучены позже.
В феврале 2022 года стало известно, что Жириновского госпитализировали с коронавирусной инфекцией. Врачи до последнего боролись за жизнь политика, сообщили в Минздраве. Однако 6 апреля лидера ЛДПР не стало. Ему было 75 лет.
О смерти политика сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе заседания. Была объявлена минута молчания.
Владимир Жириновский в программе "Мой герой" на телеканале "ТВ Центр"Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"