ЛДПР: смерть Жириновского - удар для всей России

Партийцы скорбят

Глава ЛДПР Владимир Жириновский вписал себя в историю России и всего мира.

"Это удар для всей России, для армии его сторонников. Из жизни ушел без преувеличения великий человек, он вписал себя в историю нашей страны и всего мира. Мы все скорбим", - говорится в заявлении фракции ЛДПР.

Время прощания и место похорон будут озвучены позже.

В феврале 2022 года стало известно, что Жириновского госпитализировали с коронавирусной инфекцией. Врачи до последнего боролись за жизнь политика, сообщили в Минздраве. Однако 6 апреля лидера ЛДПР не стало. Ему было 75 лет.

О смерти политика сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе заседания. Была объявлена минута молчания.

Владимир Жириновский в программе "Мой герой" на телеканале "ТВ Центр"

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