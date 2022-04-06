Кремль ответил на заявления Запада о дефолте России

Оснований для реального дефолта нет

Реальных оснований для дефолта Российской Федерации нет. Об этом в среду, 6 апреля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля прокомментировал действия и заявления США о том, что Москве придется выбирать между дефолтом и расходованием оставшихся в ее распоряжении валютных средств.

По словам Пескова, дефолт России может быть создан Западом только искусственно. Хотя значительные суммы российских резервов заблокированы в зарубежных государствах, Россия обладает всеми необходимыми ресурсами для обслуживания своих долгов, сообщает РИА Новости.

Ранее в Белом доме заявили, что Россия не располагает неограниченными валютными ресурсами, особенно "учитывая те калечащие санкции, которые мы ввели в действие". При этом в Вашингтоне отметили, что Соединенные Штаты не могут оценить возможные сроки гипотетического дефолта России.

Российский Минфин тем временем сообщил, что впервые совершил выплату по обязательствам по еврооблигациям в российских рублях, поскольку иностранный банк-корреспондент отказал в исполнении поручений на выплату купонного дохода.

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