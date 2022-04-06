Москвичам пообещали сход снежного покрова к воскресенью

Отдельные островки снега могут остаться до начала мая

С четверга, 7 апреля, прогнозируется резкое повышение температуры в столичном регионе и обильные дожди. С учетом этого можно ожидать к воскресенью схода снежного покрова в Москве, а также городах и поселках Подмосковья. Об этом в среду, 6 апреля, рассказала ведущий специалист агентства "Метеоновости" Надежда Алешина.

Эксперт при этом уточнила, что "линзы" снега и даже небольшие сугробики в парках и лесах в тенистых местах могут пролежать до первых чисел мая.

По состоянию на 6 апреля высота снега в Москве сократилась на 7 см на метеостанциях ВДНХ (до 19 см) и Балчуг (13 см). На метеостанции МГУ на Воробьевых горах снег осел на 2 см, в Тушине высота снега уменьшилась на 5 см — до 11 см.

В Ново-Иерусалиме Московской области показатель уменьшился на 4 см (до 17 см), в Кашире — на 2 см (до 1см), в Клину — на 2 см (до 6 см), в Наро-Фоминске — на 3 см (до 10 см), сообщает портал "Метеоновости".

Ранее в Гидрометцентре рассказали, что погода, которая позволит жителям Москвы сбросить теплую верхнюю одежду, прогнозируется в столице во второй половине апреля. Существенные понижения столбиков термометров в городе уже не ожидаются, как и сильные снегопады: весна неуклонно идет, температура будет повышаться.

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