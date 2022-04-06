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Третьяковка вернула в основную экспозицию работы Врубеля

15:28
  • среда
  • 06 апреля 2022

До отъезда в Русский музей большая часть работ Врубеля пробудет в Москве еще месяц

Врубель вернулся в Третьяковку. Масштабная выставка одного из самых мистических русских художников завершилась. И теперь 30 его работ – снова в залах постоянной экспозиции в Лаврушенском переулке. Живопись, графика, майолика - всё на своих местах. Кроме того, большинство картин из собрания Русского музея Петербурга пока гостят в Москве. И еще есть время их увидеть!

Подробнее - в репортаже Анастасии Мартыновой

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