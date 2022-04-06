Путин рассказал Вучичу о переговорах Москвы с Киевом

Президент России поздравил сербского лидера с победой на выборах

Президент России рассказал сербскому коллеге о том, как проходят переговоры Москвы с Киевом. Владимир Путин поделился информацией по просьбе самого Александра Вучича, высказанной в телефонном разговоре.

Путин также поздравил сербского лидера с убедительной победой на президентских выборах 3 апреля. Отметил президент России и успех возглавляемой Вучичем Сербской прогрессивной партии на внеочередных парламентских выборах.

"Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее развитие российско-сербского стратегического партнерства, расширение торгово-экономических связей, в том числе в сфере энергетики", - сообщила пресс-служба Кремля.

Лидеры также обменялись мнениями по актуальным региональным проблемам, в том числе по ситуации в Косово. Путин и Вучич условились продолжить личные контакты.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"