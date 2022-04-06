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Путину доложили о развитии Дагестана

14:55
  • среда
  • 06 апреля 2022

Президент провел встречу с главой республики

Жилищное строительство в Дагестане, а также развитие туризма и создание новых рабочих мест обсудили в среду Владимир Путин и глава республики Сергей Меликов. Рабочая встреча прошла в Кремле, сообщает "ТВ Центр".

Президент отметил, что в прошлом году промышленное производство выросло на 16 с лишним процентов. Этот показатель значительно выше, чем в среднем по России. Большой потенциал и в сельском хозяйстве. Планируется увеличить производство винограда, чтобы выйти на советские объёмы. А в коммунальной сфере отмечаются проблемы, особенно, с водоснабжением. В ближайшее время в республике начнут строить водовод, который поможет исправить ситуацию. Другой острый вопрос - занятость населения.

Путин: Одна из самых острых проблем – не всегда, но долгое время – на Кавказе, в Дагестане в частности, – это проблема занятости, рабочих мест. В этой связи какие, Вы считаете, инвестиционные проекты заслуживают особого внимания и поддержки, чтобы создавались новые рабочие места?

Меликов: Владимир Владимирович, по занятости населения мы в 2021 году тоже пришли к определённым показателям: количество безработных у нас стало практически втрое меньше. Сегодняшние инвестиционные проекты, которые в Дагестане работают, ‒ это прежде всего, конечно, тот проект, который сегодня набирает полный оборот, это программа развития Дербента.

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