Финляндия задержала российские предметы искусства из-за санкций

В Думе потребовали вернуть российские картины

Таможня Финляндии задержала российские предметы искусства, оцененные более чем в 42 млн евро. Об этом рассказал в среду, 6 апреля, представитель финской таможенной службы Сами Ракшит.

По словам чиновника, задержаны три груза предметов искусства. Стоимость первого груза заявлена ​​в размере 10 млн евро, второго – 26 млн евро, третьего – более 6 млн евро. Ракшит объяснил задержание тем, что данные произведения искусства внесены в список экспортных санкций.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Финляндия должна вернуть России задержанные на границе картины, в том числе из Эрмитажа. Он дал поручение думским комитетам по культуре и по безопасности и противодействию коррупции разобраться в ситуации.

Володин выразил убежденность в том, что арестованные произведения искусства "вернут и еще выплатят неустойку". Парламентарий также заявил, что "те, кто в Финляндии это сделал, наверное, плохо помнят свою историю", сообщает РИА Новости.

Ранее в Польше заявили, что российская культура должна исчезнуть из общественного пространства Европы, поскольку "сейчас не время для русского балета, для Чехова или Пушкина".

Вслед за этим в Литве призвали изолировать Россию не только в политике и экономике, но также в культуре и спорте.

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