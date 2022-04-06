Путин выразил соболезнования в связи со смертью Жириновского

Политик много сделал для нашей страны

Президент России Владимир Путин соболезнования в связи с кончиной лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

Глава государства назвал парламентария опытным политиком, энергичным, открытым к общению человеком, ярким оратором и полемистом. Жириновский много сделал становления и развития российского парламентаризма.

"Он искренне стремился внести вклад в решение важнейших общенациональных задач. И всегда, в любой аудитории, в самых острых дискуссиях отстаивал патриотическую позицию, интересы России", – говорится в телеграмме Путина.

В феврале 2022 года стало известно, что Жириновского госпитализировали с коронавирусной инфекцией. Врачи до последнего боролись за жизнь политика, сообщили в Минздраве. Однако 6 апреля лидера ЛДПР не стало.

О смерти политика сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе заседания. Была объявлена минута молчания. В ЛДПР отметили, что смерть их лидера – это удар для всей России.

Время прощания и место похорон будут озвучены позже.

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