Кремль прокомментировал допустимость лозунгов о мире на демонстрациях 1 мая

Историческим лозунгом Дня весны и труда является "Мир, труд, май!"

Все параметры акций, которые планируется проводить в День весны и труда 1 мая, должны быть согласованы с муниципальными властями. Об этом в среду, 6 апреля, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Исторически традиционным лозунгом Первомая является "Мир, труд, май!". Представителя Кремля попросили прояснить, допустимы ли такие лозунги с учетом проведения Россией специальной военной операции по защите республик Донбасса.

Песков пояснил, что первомайские акции должны быть заранее согласованы с городскими властями в соответствии с российским законодательством.

При подаче заявки все параметры можно будет уточнить у городских властей, цитирует Пескова "Интерфакс".

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя напомнил, что целью российской спецоперации является "не перемирие, а настоящий прочный мир", а "для этого нужно вырезать ту нацистскую опухоль".

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