Турция обнаружила украинскую мину у своего побережья

Район с опасной находкой блокирован

Очередную мину обнаружило Минобороны Турции в Черном море. Район с опасной находкой блокирован, ситуация под контролем турецких ВМС.

"Похожий на мину объект, обнаруженный недалеко от Кефкена (остров близ турецкого побережья Чёрного моря, в районе Кандыра ила Коджаэли), был идентифицирован нашим патрульным самолетом как мина. Район охраняется. Миной занимаются подводные подразделения командования ВМС", - заявило министерство национальной обороны страны.

Как ранее сообщили в ФСБ России, украинские военные после начала спецоперации установили около 420 мин на подходах к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного. Специалисты не исключили возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна. ВМС Турции попросили корабли отслеживать дрейфующие мины. Один такой "сюрприз" был обнаружен у побережья Игнеады, недалеко от границы с Болгарией, передает РИА Новости.

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