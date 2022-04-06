Норвегия высылает российских дипломатов

Такие же решения приняли уже несколько государств Европы

Власти Норвегии приняли решение объявить персонами нон грата трех российских дипломатов. Об этом в среду, 6 апреля, объявило норвежское министерство иностранных дел.

Как заявили в ведомстве, высылке подлежат три сотрудника посольства Российской Федерации в Осло.

По словам главы МИД Норвегии Анникен Хюитфельдт, причиной такого решения была деятельность, несовместимая с дипломатическим статусом, которую якобы вели указанные сотрудники, сообщает "Интерфакс".

О высылке российских дипломатов за последние три дня объявили несколько европейских государств. В Совете Федерации заявили, что такие "подленькие шаги" предпринимаются от бессилия: меры экономического воздействия на Россию не работают, при этом от российского газа Запад отказаться не может.

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