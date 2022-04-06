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Врио руководителя фракции ЛДПР назначен Леонид Слуцкий

15:03
  • среда
  • 06 апреля 2022

Он будет исполнять обязанности на время похорон

Временно исполняющим обязанности руководителя партии ЛДПР назначен Леонид Слуцкий.
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Он будет занимать должность врио главы фракции пока будет проводиться организация похорон Владимира Жириновского. В течение 40 дней организационные вопросы по ЛДПР решаться не будут, подчеркнул Слуцкий.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский скончался 6 апреля после продолжительной болезни. Политику было 75 лет.

В ЛДПР сообщили, что смерть их лидера – это удар для всей России. Соболезнования выразил президент России Владимир Путин.

По предварительной информации, прощание с Жириновским состоится в Колонном зале. Похоронят лидера ЛДПР на московском Троекуровском кладбище.

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