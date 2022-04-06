Врио руководителя фракции ЛДПР назначен Леонид Слуцкий

Он будет исполнять обязанности на время похорон

Временно исполняющим обязанности руководителя партии ЛДПР назначен Леонид Слуцкий.

Он будет занимать должность врио главы фракции пока будет проводиться организация похорон Владимира Жириновского. В течение 40 дней организационные вопросы по ЛДПР решаться не будут, подчеркнул Слуцкий.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский скончался 6 апреля после продолжительной болезни. Политику было 75 лет.

В ЛДПР сообщили, что смерть их лидера – это удар для всей России. Соболезнования выразил президент России Владимир Путин.

По предварительной информации, прощание с Жириновским состоится в Колонном зале. Похоронят лидера ЛДПР на московском Троекуровском кладбище.

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