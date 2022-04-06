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Власти Румынии озвучили официальную версию инцидента у российского посольства

14:59
  • среда
  • 06 апреля 2022

Жандармерия подтвердила: действия водителя были намеренными

Румынская жандармерия подтвердила, что водитель таранившего ворота российского посольства в Бухаресте автомобиля делал это намеренно. Мужчина сам себя поджег, спасти его не удалось.

Появились подробности атаки на российское посольство в Румынии
Появилось видео взрыва автомобиля у посольства России в Румынии

"Около 06.00 автомобиль умышленно и без разрешения въехал в зону безопасности, установленную вокруг посольства. По пути машина врезалась в пешеходное ограждение и продолжила движение к въездным воротам, но не прошла через них", - сообщила пресс-служба жандармерии.

Отмечается, что оперативно вмешались жандармы службы охраны и безопасности дипломатического представительства. Они попытались вытащить водителя из машины, однако он поджег себя. По данным румынских СМИ, 5 апреля мужчина был осужден на 15 лет за сексуальное насилие над несовершеннолетней дочерью, но исполнение наказания было отсрочено.

МИД Румынии отрицает, что у инцидента есть политический контекст. Однако в посольстве России в Бухаресте заявили, что погибший стал "жертвой антироссийской истерии и украинской пропаганды". Перед своей "акцией" мужчина написал в соцсети, что он "тоже украинец", передает РИА Новости.

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