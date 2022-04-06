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Названо место похорон Владимира Жириновского

15:05
  • среда
  • 06 апреля 2022

Отпевать лидера ЛДПР будет лично Патриарх Кирилл

Владимира Жириновского похоронят на Троекуровском кладбище Москвы. Об этом сообщил первый замглавы аппарата фракции ЛДПР Алексей Диденко.

По его словам, прощание с лидером партии пройдет в пятницу в Колонном зале Дома союзов. Слова Диденко приводит "Интерфакс".

В свою очередь исполняющий обязанности руководителя фракции ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл будет лично проводить отпевание Владимира Жириновского.

Владимир Жириновский скончался 6 апреля в возрасте 75 лет. О его смерти сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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