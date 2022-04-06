Названо место похорон Владимира Жириновского

Отпевать лидера ЛДПР будет лично Патриарх Кирилл

Владимира Жириновского похоронят на Троекуровском кладбище Москвы. Об этом сообщил первый замглавы аппарата фракции ЛДПР Алексей Диденко.

По его словам, прощание с лидером партии пройдет в пятницу в Колонном зале Дома союзов. Слова Диденко приводит "Интерфакс".

В свою очередь исполняющий обязанности руководителя фракции ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл будет лично проводить отпевание Владимира Жириновского.

Владимир Жириновский скончался 6 апреля в возрасте 75 лет. О его смерти сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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