Крым объявил о начале торговли с югом Украины в рублях

Полуостров восстанавливает сотрудничество с Херсоном и Запорожьем

Южные регионы Украины восстанавливают экономические связи с Крымом и начали торговлю в российских рублях. Об этом в среду, 6 апреля, рассказал постоянный представитель республики при президенте России, вице-премьер Крыма Георгий Мурадов.

Политик отметил, что Крым очень тесно и плодотворно восстанавливает сотрудничество с южными регионами Украины, "которые к нам всегда тянулись, всегда помогали Крыму как туристической территории снабжать продовольствием большое количество туристов".

В Херсонской и Запорожской области Украины восстанавливается эта функция, причем торговлю они начинают вести в рублях, цитирует Мурадова РИА Новости.

В марте сообщалось о восстановлении технического железнодорожного движения между полуостровом и городом Херсоном. Железная дорога из Крыма в Херсон уже используется для поставок гуманитарной помощи и стройматериалов.

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