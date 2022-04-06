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МВД Белоруссии предотвратило теракт на железной дороге

15:32
  • среда
  • 06 апреля 2022

Применено оружие, четверо подозреваемых задержаны

Четверо мужчин, готовивших теракт на железной дороге, задержаны в Белоруссии. Двое оказали сопротивление силовикам и были ранены при задержании.

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Как сообщил замминистра внутренних дел Белоруссии Геннадий Казакевич, спецоперации проведены в Бобруйском и Борисовском районах. Трое жителей Бобруйска 27-28 лет были задержаны в ночь на 30 марта. По данным МВД, они уничтожили два релейных шкафа сигнальной установки под Осиповичами.

"Во время задержания террористы оказали активное сопротивление и попытались скрыться. Применено оружие на поражение. Один из преступников ранен и находится в лечебном учреждении. Другим оказана медпомощь на месте", - сообщил Казакевич журналистам.

25 марта в Борисовском районе неравнодушные граждане сообщили о подозрительном автомобиле, стоявшем возле железной дороги на протяжении нескольких часов. Задержанным  оказался 40-летний житель Минского района, ранее судимый за убийство с особой жестокостью. При задержании он также оказал активное сопротивление. Применено оружие на поражение, мужчина ранен, находится в лечебном учреждении, передает агентство БелТА.

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