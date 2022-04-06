США пытались убедить Индонезию не пускать Путина на саммит G20

Встреча "двадцатки" пройдет 15-16 ноября

Как сообщило в среду со ссылкой на источник агентство Bloomberg, Соединенные Штаты предпринимали попытку убедить Индонезию не допустить президента России Владимира Путина до участия в саммите G20.

В 2022 году Индонезия председательствует в "двадцатке". Саммит запланирован на 15-16 ноября. Он пройдет на острове Бали.

"Чиновники, в том числе из США, пытались убедить Индонезию исключить Путина, или по меньшей мере осудить его действия на Украине", - сказано в сообщении агентства.

При этом в российском посольстве сообщили в разговоре с РИА "Новости", что Москва не видит признаков того, что Индонезия поддастся давлению Запада.

Ранее президент США Джо Байден выступил за исключение России из G20.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции.

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