"Всевышний исполнил каждую деталь": жена Павла Мамаева беременна

Надежда Санько рассказала об отношениях с футболистом
Надежда Санько, жена футболиста Павла Мамаева, объявила о беременности. 36-летняя блондинка опубликовала в соцсетях фотографии с округлившимся животом и рассказала, что ждет ребенка.
"Это неоконченный совместный год подарил нам все, о чем мечтали, что задумывали, и даже больше… Сначала он дал нам нас, эту судьбоносную встречу, любовь, семью, огромное количество событий, изменений и самое главное - новую жизнь, которая зародилась во мне как плод нашей любви! Такой желанный и ценный, будто Всевышний исполнил каждую деталь, о которой мы просили", - сообщила подписчикам Санько.
23 апреля 2021 года Павел и Алана Мамаевы развелись после 8 лет брака. У экс-супругов есть общая дочь Алиса.
В конце декабря прошлого года Мамаев сделал предложение Санько, подарив ей кольцо с бриллиантом стоимостью 12 миллионов рублей.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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