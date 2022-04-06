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"Всевышний исполнил каждую деталь": жена Павла Мамаева беременна

15:42
  • среда
  • 06 апреля 2022

Надежда Санько рассказала об отношениях с футболистом

Надежда Санько, жена футболиста Павла Мамаева, объявила о беременности. 36-летняя блондинка опубликовала в соцсетях фотографии с округлившимся животом и рассказала, что ждет ребенка.

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"Это неоконченный совместный год подарил нам все, о чем мечтали, что задумывали, и даже больше… Сначала он дал нам нас, эту судьбоносную встречу, любовь, семью, огромное количество событий, изменений и самое главное - новую жизнь, которая зародилась во мне как плод нашей любви! Такой желанный и ценный, будто Всевышний исполнил каждую деталь, о которой мы просили", - сообщила подписчикам Санько.

23 апреля 2021 года Павел и Алана Мамаевы развелись после 8 лет брака. У экс-супругов есть общая дочь Алиса.

В конце декабря прошлого года Мамаев сделал предложение Санько, подарив ей кольцо с бриллиантом стоимостью 12 миллионов рублей.

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