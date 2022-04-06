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В ЕГЭ могут появиться вопросы о спецоперации России

15:39
  • среда
  • 06 апреля 2022

Об этом рассказали в Рособрнадзоре

Вопросы о специальной военной операции России по защите республик Донбасса могут появится в заданиях Единого государственного экзамена. Об этом в среду, 6 апреля, рассказал руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.
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По словам главы Рособрнадзора, это может произойти в будущем. В 2022 году все задания для ЕГЭ уже сформированы и отредактированы. Демоверсии заданий были опубликованы еще в сентябре 2021 года.

Музаев подчеркнул неизменность правил во время подготовки к экзаменам. При этом в будущем Рособрнадзор будет наблюдать за ситуацией.

Также Музаев напомнил, что в ЕГЭ по истории в свое время появились задания, посвященные Крымской весне 2014 года, сообщает "Интерфакс".

Ранее в Рособрнадзоре заявили, что западные санкции не повлияют на проведение Единого государственного экзамена. Глава ведомства Анзор Музаев подчеркнул, что все риски предусмотрены, "даже если страну отключат от интернета".

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