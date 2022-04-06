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Генассамблея ООН проголосует по вопросу исключения России из СПЧ

15:49
  • среда
  • 06 апреля 2022

Стали известны дата и время голосования

Уже в ближайший четверг Генеральная Ассамблея ООН проголосует относительно судьбы России в Совете по правам человека, пишет Agence France-Presse.

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Уточняется, что речь идет о приостановки членства России в данном совете. Голосование пройдет в 17:00 по Москве.

Ранее в Кремле заявили, что работа институтов ООН без участия России немыслима.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции.

Совет по правам человека - международный правозащитный орган в системе ООН, заменивший Комиссию по правам человека. Первое заседание прошло 19 июня 2006 года. Генеральная Ассамблея уполномочена, путем голосования в две трети его членов, приостанавливать права и привилегии члена совета, если он "настойчиво совершает грубые и систематические нарушения прав человека".

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