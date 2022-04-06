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"Пищевая привычка": диетолог опровергла миф о пользе супа

16:01
  • среда
  • 06 апреля 2022

Есть его каждый день совсем необязательно

Есть суп каждый день совсем необязательно. Это не более, чем пищевая привычка. Во втором блюде, с точки зрения медицины, гораздо больше пользы, считает врач-диетолог, кандидат медицинских наук Марина Копытько.

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"Если рацион человека сбалансирован и сформирован более-менее правильно, то можно обойтись без супа. С его исчезновением из меню организм ничего не потеряет", — цитирует врача "Газета.Ru".

Диетолог пояснила, что в одной порции супа гораздо меньше белка и других полезных веществ, чем в блюде с мясом и овощами. Вдобавок, чувство сытости после тарелки супа быстро исчезает.

Жидкую пищу и бульоны стоит включить в рацион на постоянной основе только в некоторых случаях. По словам Копытько, это полезно, к примеру, после хирургических вмешательств. Густой суп и бульон помогут настроиться на нормальную пищу ослабленному болезнью организму.

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