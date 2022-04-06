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Центробанк объяснил правила обмена гривен на рубли

16:01
  • среда
  • 06 апреля 2022

Обменять можно не более 8 тысяч гривен

В России обмен наличных украинских гривен на рубли осуществляют уполномоченные банки: Сбербанк, а на территории Республики Крым и Севастополя Российский национальный коммерческий банк (РНКБ). Об этом в среду, 6 апреля, рассказали в Центробанке.
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Регулятор объяснил, что обменять гривны на российские рубли могут граждане, постоянно проживающие на территории Украины и экстренно прибывшие в Россию в 2022 году, и получившие ранее средства в рамках мер социальной поддержки.

Для обмена необходимо представить в банке документ, удостоверяющий личность. Обменять можно сумму в эквиваленте не более 8 тысяч гривен на одного человека. Обмен осуществляется по фиксированному курсу: 2,5 рубля за одну украинскую гривну, без комиссии.

Полученные при обмене денежные средства будут зачисляться на рублевый счет, открытый гражданину в банке, сообщается в Telegram-канале Банка России.

На фоне антироссийских санкций и повышения волатильности валютного рынка российские власти изменили правила операций с валютой. В ФНС рассказали об участившихся случаях незаконной купли-продажи иностранной валюты. Налоговые органы получили поручение обратить особое внимание на выявление таких нарушений с учетом имеющихся возможностей органов внутренних дел.

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