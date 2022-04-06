Центробанк объяснил правила обмена гривен на рубли

Обменять можно не более 8 тысяч гривен

В России обмен наличных украинских гривен на рубли осуществляют уполномоченные банки: Сбербанк, а на территории Республики Крым и Севастополя Российский национальный коммерческий банк (РНКБ). Об этом в среду, 6 апреля, рассказали в Центробанке.

Регулятор объяснил, что обменять гривны на российские рубли могут граждане, постоянно проживающие на территории Украины и экстренно прибывшие в Россию в 2022 году, и получившие ранее средства в рамках мер социальной поддержки.

Для обмена необходимо представить в банке документ, удостоверяющий личность. Обменять можно сумму в эквиваленте не более 8 тысяч гривен на одного человека. Обмен осуществляется по фиксированному курсу: 2,5 рубля за одну украинскую гривну, без комиссии.

Полученные при обмене денежные средства будут зачисляться на рублевый счет, открытый гражданину в банке, сообщается в Telegram-канале Банка России.

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