Премьер Венгрии согласился платить за газ в рублях

Европе нужна рациональная политика в отношении Москвы

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, передает агентство Reuters.

По словам Орбана, чья партия победила на парламентских выборах в республике, он попросил российского лидера о прекращении огня на Украине. Кроме того, премьер добавил, что пригласил Путина на переговоры с Украиной в Венгрию.

Как заметил Орбан, Европе нужна рациональная политика в отношении Москвы, так как Россия является частью европейской архитектуры безопасности.

Вместе с тем политик заявил, что Венгрия согласна платить за российский газ в рублях, проблемой это не является.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции.

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