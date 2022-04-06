Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Жириновского

Мэр Москвы отметил нестандартные идеи и харизму политика

Не стало Владимира Жириновского - опытного и яркого политического деятеля. Карьеру он начал еще в Советском Союзе, в переломные годы основал свою партию – ЛДПР, бессменным лидером которой и оставался более 30 лет. Владимир Жириновский был депутатом Госдумы всех созывов и неоднократно баллотировался на пост президента России. Известие о его смерти коллеги-депутаты получили во время пленарного заседания. Они стоя почтили память политика. Соболезнования выразили Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин.

"Только что сообщили, после тяжелой и продолжительной болезни скончался В. В. Жириновский. Давайте почтим его память", - сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Заменить личность такого масштаба, однозначно, будет не просто. Харизматичный, эпатажный, к любому делу подходящий с кипящей страстью - таким был Владимир Жириновский.

"Главная причина моего успеха - это естественность", - говорил сам Жириновский.

Однопартийцы в Госдуме сегодня вышли к журналистам с фотографией Жириновского. ЛДПР осиротела, временно исполнять обязанности главы фракции будет Леонид Слуцкий. Однако окончательно решение партийных организационных вопросов отложено на 40 дней.

"С ним не соглашались, но его уважали оппоненты из других политических партий. Это действительно наш вождь. Человек, который трогательно заботился, - несмотря на свою иногда внешнюю резкость, - о каждом из тех, кто был рядом с ним, кто был в поле его зрения. Невосполнимая тяжелейшая утрата, которую невозможно до конца осознать", - заявил врио главы фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий.

С полупустым чемоданом, в котором лежала одна смена белья, улыбчивым парнем Жириновский приехал покорять столицу. А в итоге не оставил равнодушной всю страну. Уникальные архивные кадры. Мало кому известный юрист Жириновский решился на немыслимый для советского человека поступок: продал любимый "Запорожец", снял со сберкнижки 400 рублей и арендовал огромный зал, чтобы провести первый съезд либерал-демократов.

"Мы не красные, не розовые, не желтые, не зеленые. Мы предпочитаем белый цвет. И в этом смысле символ нашей партии - это открытое море, открытое небо, солнце", - говорил политик.

Когда в стране ещё слабо понимали, как вообще должна строиться предвыборная кампания, он уже развернул агитацию на улицах.

"Спасать экономику надо. Наши с вами жизни спасать. А мы опять ищем пути, как бы спасти партию, как бы спасти лидера. Да наплевать мы должны, что кому-то может быть плохо. Надо чтобы стране было хорошо", - уверен Жириновский.

И он напролом шёл к своей мечте. 93-год стал его звёздным часом, когда за политика и его партию голосовали миллионы. И он по-настоящему сражался за свои убеждения. Любыми подручными средствами (см. видео репортажа).

В каждом своём поступке Жириновский был непредсказуем. То раздавал деньги избирателям, то продавал клубнику. А едкие или неожиданные комментарии многим поднимали настроение.

"Я спрашиваю молодежь. Школьников. Говорю: кто главный персонаж в Муму Тургенева? Говорят - собачка. Как может быть собачка главным героем. С кого брать пример?" – говорил Жириновский.

Впрочем, Жириновский всегда умел предсказывать политические события. Сказывался колоссальный опыт и прекрасное знание истории. И для всех было очевидно, что дальновидный политик любил Россию, требовал справедливости по отношению к каждому россиянину и, конечно, к каждому русскому, в том числе и в Донбассе.

"Я бы хотел, чтобы 22 год был годом мирным. Но я люблю правду. 75 лет говорю правду. Это будет год не мирный. Это будет год, когда наконец Россия станет снова великой страной. И все должны заткнуться и уважать нашу страну. Иначе они нам заткнут рот и будут русских истреблять сначала в Донбассе, а затем в западной России", - сказал Жириновский незадолго до смерти.

Свои соболезнования выразил президент Владимир Путин: "Владимир Жириновский был опытным политиком, энергичным, открытым к общению человеком, ярким оратором и полемистом. Основатель и бессменный лидер одной из старейших политических партий страны, он многое сделал для становления и развития российского парламентаризма, отечественного законодательства, искренне стремился внести вклад в решение важнейших общенациональных задач.

Одарённым и ярким политиком Жириновского назвал мэр Москвы Сергей Собянин: "Многих людей покоряли его нестандартные идеи, харизма. Вместе с тем Владимир Вольфович всегда горячо откликался на происходящие в стране и мире события. Смело отстаивал свои взгляды и программу возглавляемой им партии. Он был деятельным участником новой политической эпохи России и внёс большой вклад в её устройство".

25 апреля Владимиру Жириновскому должно было исполниться 76 лет. Похоронят политика на Троекуровском кладбище, церемония прощания состоится в пятницу в Колонном зале Дома Союзов. Обряд отпевания проведёт лично Патриарх Кирилл. До последнего коллеги в Госдуме верили, что Жириновский пойдёт на поправку, но болезнь оказалась сильнее.

"Своей патриотичной позицией, иногда такой острой, обнажённой формой подачи тех мыслей, которые многим свойственно шлифовать. Он оказал влияние и на политическую мысль в целом", - заявил Владимир Васильев, глава фракции ЕР в ГД.

"Он был настоящим патриотом России. Он боролся за интересы нашей страны. Он гордился нашей страной. Он боролся за интересы русскоязычных людей во всём мире", - прокомментировал замруководителя фракции "Единой России" в Госдуме Андрей Исаев.

"Сегодня очень не хватает нам именно его. С его непримиримостью к врагам России, с его предвидением очень многих событий", - сказал руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

Непримиримыми противниками Жириновского в Госдуме всегда были депутаты КПРФ. Политик не поддерживал коммунистические идеи, но, например, всегда выступал за сохранение СССР в его границах.

"Хотя и были разные взгляды. Но, тем не менее, в трудную минуту у нас была общая цель - укрепление российской государственности. Замены такого рода ярким политиком в ЛДПР я не вижу", - заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

30 лет Жириновский говорил о России будущего, а когда его прогнозы и реальность сблизились максимально - ушёл из жизни. И если оглянуться назад - жил Жириновский ради России. Поэтому если политика смели назвать популистом, он обижался. Себя он считал центристом и, конечно, патриотом.

"Я мог бы сделать куда больше для себя. Мог бы сделать. Тихо и спокойно провести свою жизнь. Но я шёл ради страны", - говорил Жириновский.

А теперь всей стране Жириновского будет не хватать.

Пётр Вершинин. Анна Пешехонова. Ольга Стрельцова. "ТВ Центр".

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