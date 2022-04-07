Гороскоп на сегодня, 7 апреля, для всех знаков зодиака

Овны и близнецы проведут удачный день; скорпионам предстоит решить серьезные финансовые вопросы

Овны

Сегодня вы будете необычайно легки на подъем, общительны и договороспособны. Планируйте поездки по городу, переговоры, важные встречи – все это обещает пройти удачно.

Тельцы

Звезды поддерживают ваше желание найти новую работу или дополнительный источник дохода. Сочетание планет принесет выгодные предложения – изучайте их внимательно.

Близнецы

Луна в вашем знаке в хороших отношениях с Солнцем и Меркурием, что поможет добиться успеха. Ваши решения будут взвешенными, а сил хватит на самые сложные задачи.

Раки

Подзарядить внутренние батарейки поможет общение с мамой, детские воспоминания или просмотр семейных альбомов. Светлые чувства и улыбка окрылят и придадут сил.

Львы

Пришло время попросить совета и рекомендаций у друзей и поклонников, которых у каждого Льва немало. С их помощью вы быстро подберете ключик к решению своих проблем.

Девы

Удача на стороне серьезных и решительных представителей знака, которые не боятся брать ответственность за себя и других. Это касается прежде всего работы и бизнеса, а также самореализации.

Весы

Итоги этого дня будут сильно зависеть и от того настроя, который вы будете демонстрировать миру. Успех возможен в учебе, на переговорах и свиданиях, в отношениях с детьми.

Скорпионы

Серьезные финансовые вопросы, такие как налоги, ипотеки или кредиты, будут волновать вас сегодня. Принести свои плоды может правило шести рукопожатий!

Стрельцы

Слишком серьезные темы этой весны начинают угнетающе действовать на настроение. Сделайте что-нибудь во имя любви и романтики: это осчастливит и вас, и партнера.

Козероги

Ваш практический ум поможет сегодня разобраться в финансовых проблемах и найти новые решения. Используйте этот день для мозгового штурма или поиска информации.

Водолеи

Вам сегодня по силам объяснить своим детям то, что раньше не удавалось, а также навести порядок в творческих проектах. Главное – не прячьте голову в песок, будьте честными.

Рыбы

У представителей этого знака хорошие шансы выгодно сдать в аренду жилье или наоборот, найти вариант для себя. Денежные каналы доступны, так что внимательно смотрите вокруг, и они обязательно найдутся.

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