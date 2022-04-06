Украина придумала фейк о крематориях российской армии в Мариуполе

По версии Киева, Россия пытается скрыть масштабы жертв среди мирного населения

Украина сорвала запланированный на сегодня обмен военнопленными. Предварительно согласованный список Киев в последний момент сократил до 38 человек, а потом и вовсе отверг его без объяснения причин. Об этом сообщили в Минобороны России. В ведомстве также рассказали о ходе спецоперации. ВКС России и ракетные войска уничтожили ещё 24 объекта военной инфраструктуры Украины. Целями, в частности, стали 5 топливных хранилищ ВСУ, 11 опорных пунктов и скопления боевой техники. В воздухе сбиты 4 беспилотника.

Окраина Северодонецка. Боевая машина пехоты ЛНР атакует позиции украинских силовиков, которые укрепились здесь основательно.

"Противник привычно занимает позиции в жилом массиве. Однако нашими военнослужащими были определены огневые точки противника", - заявил Иван Филипоненко, официальный представитель НМ ЛНР.

Автоматные очереди и взрывы снарядов звучат в промзоне Мариуполя. На заводе "Азовмаш" националисты устроили мощный опорный пункт. Пытаясь cломать их оборону, танки и бронемашины ополченцев бьют прямой наводкой.

Линия огня прямо за этой многоэтажкой. Почти все время Светлана с внучкой прячутся в подвале. Наверх поднимаются, только когда наступает короткое затишье.

"Зеленскому я желаю, чтобы он побывал здесь, посидеть тут, чтобы его дети поели землю вместе с едой, как мы тут сидим, а не как он там, в Польше, или где еще он со своей женой", - говорит жительница Мариуполя Светлана.

Мэрия Мариуполя, по-прежнему подконтрольная Киеву, распространяет очередной фейк. В своем Telegram-канале публикует сообщение о том, что россияне запустили мобильные крематории для сокрытия масштабов жертв среди мирного населения.

"В Мариуполе заработали российские мобильные крематории. После широкой международной огласки геноцида в Буче высшее руководство России приказало уничтожить любые свидетельства преступлений своей армии в Мариуполе", - сообщает местная администрация.

О том, какая сторона на самом деле совершает преступления против гражданских лиц, рассказывают сами жители.

Жителю Мариуполя раздробило ногу, когда он шел по двору в сторону детского сада – к тому моменту в здании уже укрепились "азовцы".

Раненым жителям украинского города Изюм помогают российские военные врачи. Геннадий попал под обстрел ВСУ. Хирург извлек четыре осколка из брюшной полости, рук и ног. Но открыто выражать симпатии российским военным люди пока боятся, опасаясь мести радикалов.

"Люди просто запуганы, они все хотят в Россию. Когда российские танки шли колонной, все встречали, махали все, приветствовали. Но их просто запугали. Приходят потом, погромы дома устраивают, избивают ребят или забирают к себе как пушечное мясо", - говорит житель Изюма Геннадий.

В Черниговской области украинские силовики готовят расправу над жителями, которых заподозрят в пособничестве российским военным. Об этом свидетельствует запись телефонного разговора сотрудника СБУ, идентифицированного как Руслан Бондаренко, со своим агентом.

Из разговора:

- Нашел негодяев, которых можно застрелить? - Да, я тебе скину.

Мамука Мамулашвили, командир "Грузинского легиона", воюющего на стороне ВСУ, сознался в совершении военного преступления – расстреле безоружных солдат. В эфире он заявил, что его подчинённые не будут брать в плен российских военных. В Сети ранее появлялись видео, где бойцов, лежащих на дороге со связанными руками, добивают выстрелом в голову.

"Оккупанты, давайте назовем их так. Но у них связаны руки? Угу, у оккупантов порой связывают руки и ноги. Мы российских солдат – я за "Грузинский легион" говорю сейчас – ни в коем случае в плен брать не будем", - говорит Мамука Мамулашвили, командир "Грузинского легиона".

Россией для украинских военных, которые сдались в плен, созданы условия, полностью соответствующие всем требованиям Женевской конвенции. Трижды в день им дают горячее питание, при необходимости оказывают помощь. Сегодня между Москвой и Киевом был запланирован обмен пленными, но он был сорван украинской стороной.

"Список, заявленных к обмену, в количестве 251 военнослужащего, в течение суток неоднократно уточнялся, количество военнопленных неоднократно сокращалось, согласованный на последнем этапе список в количестве только 38 военнослужащих сегодня с утра украинской стороной без объяснения причин также отвергнут. При этом со стороны Российской Федерации подготовка украинских военнопленных по большому списку в количестве 251 украинского военнослужащего была проведена в полном объеме, включая их доставку в исходный район для обмена. Учитывая изложенное, у российской стороны есть все основания полагать, что с военнослужащими Вооруженных Сил России, находящимися в плену, не все в порядке", - заявил на брифинге Михаил Мизинцев, руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию на Украине.

Жители Украины запустили новый флешмоб, поражающий цинизмом. В соцсетях они размещают одну и ту же фотографию, предположительно, погибшей женщины, а рядом добавляют свои снимки с подписью, о том, что убиты именно они. Нелепый подлог быстро вскрылся. Тем не менее, автор одного из фейков нашла себе оправдание.

- Привет, мир! Я Настя Савчишин, жила в Буче. Обе фотографии мои. В мирное время я любила путешествовать. Меня убили, потому что я украинка. Мир должен увидеть правду! - Привет! Предыдущий пост некоторые люди поняли неверно. Да еще дополнили от себя. Я жива, со мной все ок. Пост был сделан для того, чтобы иностранцы поняли, в какой ситуации Украина.

Этим утром залпами высокоточных ракетных комплексов "Оникс" уничтожены пять баз хранения топлива ВСУ. Удары нанесены по объектам, которые обеспечивали горючим группировки украинских военных в районе Харькова, Николаева и в Донбассе.

Егор Киселёв, Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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