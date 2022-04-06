В Болгарии, Италии и Греции протестуют против оказания военной помощи Украине

Однако во многих странах Европы царит русофобия - пропаганда коллективного Запада работает

Генассамблея ООН намерена исключить Россию из Совета по правам человека. Голосование назначено на завтра. Поводом стала провокация украинских радикалов в городе Буча. Запад поспешил возложить вину на Россию, не предоставив никаких доказательств. А страны Евросоюза уже анонсируют новый пакет антироссийских санкций. Окончательный список еще не обнародован, но известно, что ограничения коснутся сфер торговли, транспорта и энергетики. В частности, среди предложений - в ущерб своей же экономике - запрет импорта угля и значительное сокращение поставок нефти.

Полные блокирующие ограничения в отношении "Сбербанка" и "Альфа-банка". Запрет новых инвестиций в экономику России. Персональные санкции против российских чиновников и членов их семей, включая "совершеннолетних детей" Владимира Путина. Новые рестрикции, как заявлено, США вводят из-за якобы произошедшего в украинской Буче.

"Соединенные Штаты вместе с "Большой семеркой" и ЕС продолжат налагать на путинский режим серьезные и экстренные экономические издержки за его злодеяния на Украине, в том числе в Буче. Мы будем документировать и делиться информацией об этих злодеяниях и использовать все соответствующие механизмы для привлечения виновных к ответственности", - заявили в Белом доме.

Наспех сконструированный фейк о российских зверствах под Киевом Запад лихо берет в оборот. Великобритания вслед за США тоже расширяет санкционный список. Праведный гнев демонстрируют и в Евросоюзе.

""Они расстреливали всех, кого видели", - сказал свидетель о солдатах Путина. Вот что происходит, когда путинские солдаты оккупируют территорию Украины. Они называют это освобождением. Мы же называем это военными преступлениями. Эти наши санкции не будут последними. Сейчас мы запретили уголь, но теперь мы должны решить вопрос с российской нефтью. С этим нужно покончить!" – заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Так политик объясняет необходимость принять пятый пакет антироссийских санкций. Главное там - ограничение импорта российского угля на сумму 4 миллиарда евро в год. Это очередной мощный удар по европейской экономике, однако многие чиновники готовы пойти и на большее. Звучат призывы ввести эмбарго на нефть и даже на газ. Однако оказывается, что к экономическому суициду в Старом Свете готовы далеко не все.

"Сегодня я даже слышу предложения о введении полного эмбарго на российский газ, на самом деле абсолютно неприемлемого для нашей экономики, на основании сообщений от украинского посольства о Буче, но в правдивости которых уже есть большие сомнения. Необходимо провести независимое расследование, чтобы прояснить динамику событий и установить реальную ответственность за убийство гражданских лиц", - говорит Франческа Донато, евродепутат от Италии.

Согласовать пакет санкций у европейцев не получается. Фон для таких решений сейчас слишком тяжелый. Заводы массово закрываются, европейский капитал стремительно утекает в США. Страдают и рядовые граждане. К примеру, в Германии потребительские цены за март выросли почти на 8 процентов. В Бельгии инфляция установила исторический рекорд, а в Испании максимума достигла стоимость топлива и электроэнергии. От народного гнева еврочиновников сейчас спасают лишь две вещи - ложь и русофобия.

"Когда вы посмотрите на события в Буче, на мой взгляд, это не так уж и далеко от геноцида, становится понятно, почему мы так реагируем. Международное сообщество должно вводить как можно больше санкций в отношении режима Владимира Путина", - заявил премьер Британии Борис Джонсон.

Пропаганда работает. На немецких заборах появляются призывы убивать русских. В Испании с машин срывают российские госномера. В столице Румынии легковой автомобиль таранит ворота нашего посольства. А в Польше беженку из Украины выселяют из отеля - всего лишь за честный рассказ о том, что ВСУ обстреливают Харьков.

Польские города с наплывом украинских беженцев - сейчас их уже около двух с половиной миллионов - просто не справляются. Но вину за это ожидаемо возлагают на Москву. Упуская из виду реальных архитекторов кризиса. Тех, кто чужими руками готов бороться с Россией до последнего. Вашингтон, к примеру, на эти цели выделил более миллиарда долларов. В ближайших планах - поставить Киеву очередную партию летального оружия и провести подробный инструктаж по управлению новыми беспилотниками, несущими боеголовки. Призывы расширить военную помощь Украине звучат и в Германии.

"Украине нужно больше оружия, ей нужно более сильное оружие, чтобы защитить себя от военного преступника Путина. Хорошо, что, по словам министра обороны, Германия уже является вторым по величине поставщиком оружия на Украину. Однако зверства России подчеркивают, что Запад должен продолжать идти по этому пути с гораздо большей решимостью", - заявил заместитель лидера СвДП Йоханнес Фогель.

О том, что любые обвинения должны строиться на реальных фактах, а не на фейках, сегодня напомнили Западу в МИД Китая. Отдельно прозвучал призыв к США прекратить подливать масло в огонь.

"С начала российско-украинского конфликта США постоянно наращивали односторонние санкции против России и заставляли весь мир выбирать чью-либо сторону. История показывает, что санкции не способны обеспечить мир и безопасность, они лишь нанесут ущерб, усугубив и без того непростую ситуацию в мировой экономике. Если США и правда хотят урегулирования ситуации на Украине, они должны прекратить размахивать санкционной дубинкой и на деле содействовать мирным переговорам", - убеждены в МИД Китая.

Голос разума порой звучит и в самих Соединенных Штатах. Из последнего - полковник американской армии в отставке констатирует: санкции против России не работают, больше всего от них страдают обычные граждане. Претензии же Москвы к Киеву, а также к коллективному Западу логичны и правомерны.

"Россия не хочет, чтобы Украиной управляли из-за рубежа. Чтобы мы управляли Украиной. Она не хочет враждебного к себе правительства, иностранных военных на территории соседней страны и ракет, способных долететь до Москвы за считанные минуты. Для них это вопрос критический, для нас – нет. Но мы подталкиваем украинцев воевать против России", - объяснил Дуглас Макгрегор, советник министра обороны в администрации экс-президента США Дональда Трампа, отставной полковник армии США.

Не поддерживают такую политику и многие в Европе. Массовая акция против оказания военной помощи Украине прошла в Болгарии. Итальянский Турин - требования те же. Дальше всех пошли активисты в Греции. Встали на пути железнодорожного состава, который вёз бронетехнику в сторону Румынии и Польши. На плакате изображен понятный призыв к НАТО: возвращаться домой.

Ольга Оксенич, Анна Пешехонова, "ТВ Центр".

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