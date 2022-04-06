Крым рассчитывает на рекордный поток туристов

Будет обновлен рекорд прошлого года
Вице-премьер Крыма Георгий Мурадов сообщил, что регион в этом году ожидает прибытия миллионов туристов.
"Мы в этом году ожидаем порядка десяти миллионов отдыхающих", - уточнил он (цитата по РИА "Новости").
Ранее о прогнозируемом туристическом буме говорил глава Крыма Сергей Аксенов.
В прошлом году Крым уже установил рекорд по числе туристов. Турпоток достиг рекордного в 9,5 миллиона человек.
Ранее Мурадов сообщил, что Южные регионы Украины восстанавливают экономические связи с Крымом и начали торговлю в российских рублях.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"