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Крым рассчитывает на рекордный поток туристов

16:24
  • среда
  • 06 апреля 2022

Будет обновлен рекорд прошлого года

Вице-премьер Крыма Георгий Мурадов сообщил, что регион в этом году ожидает прибытия миллионов туристов.

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"Мы в этом году ожидаем порядка десяти миллионов отдыхающих", - уточнил он (цитата по РИА "Новости").

Ранее о прогнозируемом туристическом буме говорил глава Крыма Сергей Аксенов.

В прошлом году Крым уже установил рекорд по числе туристов. Турпоток достиг рекордного в 9,5 миллиона человек.

Ранее Мурадов сообщил, что Южные регионы Украины восстанавливают экономические связи с Крымом и начали торговлю в российских рублях

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