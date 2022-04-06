Финляндия обвинила Россию в нарушении воздушного пространства

Речь идет о пассажирских лайнерах
Центральная криминальная полиция Финляндии обвинила Россию в нарушении воздушного пространства страны.
"Четыре российских пассажирских самолета вошли в воздушное пространство Финляндии у побережья (в районе города) Ловииса в Финском заливе, не получив требуемого разрешения", - приводит сообщение РИА "Новости".
Уточняется, что нарушения длились около двух минут. Финляндия начала расследование.
Официальной реакции от российской стороны пока не последовало.
С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"