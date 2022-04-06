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Мировой госдолг может достичь рекорда в этом году

16:49
  • среда
  • 06 апреля 2022

Особенно сильно может пострадать Великобритания

Как следует из данных исследования британской управляющей компании Janus Henderson, на результаты которого ссылается "Интерфакс", в 2022 году объем государственного долга всех стран мира, увеличившись на 9,5%, достигнет рекордной отметки в 71,6 триллиона долларов.

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Уточняется, что в 2021-м мировой госдолг вырос до 65,4 триллиона, совокупные затраты на обслуживание сократились до 1,01 триллиона долларов.

Эксперты говорят, что сильнее других стран с увеличением стоимости заимствований столкнется Великобритания. Уже в феврале потребительские цены в стране подскочили на 6,2%.

По прогнозу аналитиков, страны ЕС из-за необходимости резко наращивать госрасходы на оборону тоже будут активно размещать гособлигации.

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