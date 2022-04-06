Минобороны России: Украина сорвала обмен пленными

С российскими военными, находящимися в плену, не все в порядке, считают в ведомстве

Минобороны России заявило, что запланированный на сегодня обмен пленными был сорван украинской стороной.

Составленный для обмена список из 251 солдата за сутки неоднократно уточнялся и сокращался. Согласованный на последнем этапе включал только 38 имен, но сегодня с утра украинской стороной без объяснения причин был отвергнут. К этому времени российская сторона доставила 51 украинского пленного в исходный район для обмена.

Минобороны считает, что с российским военными, находящимися в плену, не всё в порядке.

Россия обращается к ООН, ОБСЕ, Международному комитету Красного креста, руководству Германии, Турции и Франции, чтобы они потребовали от украинских властей немедленно обеспечить доступ "Красного Креста" к российским пленным, который смог бы проверить условия содержания.

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