Захарова назвала цель фейка Запада в Буче

Требовалось оправдать очередной заранее подготовленный пакет санкций

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила в ходе брифинга в среду, что фейк в украинской Буче был сфабрикован Западом.

"Чтобы оправдать очередной заранее подготовленный пакет санкций, включая масштабную высылку российских дипломатов из ряда западных стран и, конечно, для того, чтобы осложнить, если не прервать полностью, переговоры, на которых Киев начал проявлять признаки реалистичного подхода", - объяснила причины спикер внешнеполитического ведомства (цитата по ТАСС).

Она добавила, что провокация в Буче является очередным преступлением украинских властей, ни один местный житель не пострадал от действий российских военнослужащих.

Украинские власти ранее распространили видеозапись, якобы сделанную в городе Буча Киевской области, где на кадрах видны разбросанные вдоль дороги тела погибших. В Минобороны России видеоматериалы назвали постановкой и провокацией: все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а запись датирована 3 апреля.

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