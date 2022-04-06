МИД: русофобия на Западе стремительно прогрессирует

Навязывание культуры отмены перерождается в отмену культуры

Россия с сожалением констатирует, что русофобия в западных странах стремительно прогрессирует, заявила в ходе брифинга в среду официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

"Мы с сожалением констатируем, что на Западе стремительно прогрессирует русофобия, а принимаемые меры, дикие меры, нарушают все принципы цивилизованного поведения", - сказала спикер внешнеполитического ведомства (цитата по РИА "Новости").

Дипломат добавила, что навязывание так называемой "культуры отмены" перерождается в отмену культуры.

"Историю-то они уже отменили", - резюмировала Захарова.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"