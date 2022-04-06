США запрещают новые инвестиции в российскую экономику

Вводятся полные блокирующие санкции против Сбербанка и Альфа-банка

В среду Соединенные Штаты объявили о новых санкциях против России из-за ситуации на Украине.

Вашингтон вводит запрет на новые инвестиции в экономику России, полные блокирующие санкции против Сбербанка и Альфа-банка. Как уточнили в Белом доме, так США пытаются лишить Россию доступа к долларам, чтобы она не могла обслуживать внешний долг.

Кроме того, Вашингтон вводит санкции в отношении "взрослых детей" Владимира Путина, супруги и дочери Сергея Лаврова, а также ряда членов Совета безопасности России. Также под американские санкции попали Михаил Мишустин и Дмитрий Медведев.

Как уточнили в Белом доме, США суммарно полностью заблокировали более двух третей российского банковского сектора, в связи с чем российская экономика перестанет входить в двадцатку крупнейших.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции.

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